Анкара подтвердила состоявшиеся договоренности с Хельсинки и Стокгольмом по поводу членства в НАТО Финляндии и Швеции.

Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать курдов.

Таким образом, дорога в НАТО для финнов и шведов теперь открыта.

Между тем в сети появилось видео исторического рукопожатия лидеров Турции, Швеции и Финляндии, открывшего скандинавам дорогу в НАТО.

Ранее финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что руководители Турции, Швеции и Финляндии готовят совместный документ по итогам прошедших в Мадриде переговоров о перспективах вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО и опасениях Анкары в связи с этим.

Между тем буквально позавчера власти Турции заявили, что пока не видят конкретных шагов со стороны Швеции и Финляндии, которые побудили бы Анкару пересмотреть позицию о вступлении в НАТО этих двух скандинавских стран.

А неделю назад президент Финляндии признал, что страна вряд ли сможет вступить в НАТО в ближайшее время.