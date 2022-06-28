Турция согласилась на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Видео исторического рукопожатия
Анкара подтвердила состоявшиеся договоренности с Хельсинки и Стокгольмом по поводу членства в НАТО Финляндии и Швеции.
Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать курдов.
Таким образом, дорога в НАТО для финнов и шведов теперь открыта.
Между тем в сети появилось видео исторического рукопожатия лидеров Турции, Швеции и Финляндии, открывшего скандинавам дорогу в НАТО.
Ранее финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что руководители Турции, Швеции и Финляндии готовят совместный документ по итогам прошедших в Мадриде переговоров о перспективах вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО и опасениях Анкары в связи с этим.
Между тем буквально позавчера власти Турции заявили, что пока не видят конкретных шагов со стороны Швеции и Финляндии, которые побудили бы Анкару пересмотреть позицию о вступлении в НАТО этих двух скандинавских стран.
А неделю назад президент Финляндии признал, что страна вряд ли сможет вступить в НАТО в ближайшее время.