В Мадриде идет саммит НАТО. Фото: armyinform.com.ua

В переговорах о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО произошел прогресс: Турция готова опубликовать совместный документ с представителями Стокгольма и Хельсинки по итогам обсуждений.

Финское издание Helsingin Sanomat сообщает, что руководители Турции, Швеции и Финляндии готовят совместный документ по итогам прошедших в Мадриде переговоров о перспективах вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО и опасениях Анкары в связи с этим.

Отмечается, что встреча президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Финляндии Саули Ниинистё, а также премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон заняла больше времени, чем планировалось. Она продлилась два часа и дала надежды на сдвиг с мертвой точки. Стороны прорабатывают совместный документ, однако пока неясно, будет ли это простое заявление или меморандум.

Скриншот с сайта Helsingin Sanomat

Между тем буквально позавчера власти Турции заявили, что пока не видят конкретных шагов со стороны Швеции и Финляндии, которые побудили бы Анкару пересмотреть позицию о вступлении в НАТО этих двух скандинавских стран.

А неделю назад президент Финляндии признал, что страна вряд ли сможет вступить в НАТО в ближайшее время.

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