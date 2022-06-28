В переговорах о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО произошел прогресс: Турция готова опубликовать совместный документ с представителями Стокгольма и Хельсинки по итогам обсуждений.

Финское издание Helsingin Sanomat сообщает, что руководители Турции, Швеции и Финляндии готовят совместный документ по итогам прошедших в Мадриде переговоров о перспективах вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО и опасениях Анкары в связи с этим.

Отмечается, что встреча президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Финляндии Саули Ниинистё, а также премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон заняла больше времени, чем планировалось. Она продлилась два часа и дала надежды на сдвиг с мертвой точки. Стороны прорабатывают совместный документ, однако пока неясно, будет ли это простое заявление или меморандум.

Между тем буквально позавчера власти Турции заявили, что пока не видят конкретных шагов со стороны Швеции и Финляндии, которые побудили бы Анкару пересмотреть позицию о вступлении в НАТО этих двух скандинавских стран.

А неделю назад президент Финляндии признал, что страна вряд ли сможет вступить в НАТО в ближайшее время.