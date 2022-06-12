"Мы движемся вперед рука об руку". Президент Финляндии заявил, что страна не станет вступать в НАТО без Швеции
Финский президент Саули Ниинисте заявил, что его страна не станет вступать в Альянс без Швеции.
Об этом Ниинисте сообщил на пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, пишет NRK.
По словам президента, если существующие проблемы Швеции с Турцией означают, что членство страны в альянсе будет отложено, то Финляндия также не станет вступать в НАТО.
"Дело Швеции - это наше дело. Это означает, что мы движемся вперед рука об руку", - рассказал Ниинисте.
"Похоже, поход Финляндии со Швецией в НАТО еще сильнее усложняется.
То есть, финны, которые и сами пока не могут выполнить всех условий Эрдогана для вступления, будут ждать, пока эти условия не исполнит Швеция.
Которая, отметим, также не готова полностью удовлетворить турецкие запросы.
В общем, понятно, почему Швецию и Финляндию скорее всего не примут в НАТО на ближайшем мадридском саммите", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, по данным Reuters, переговоры Турции с Швецией и Финляндией об их вступлении в НАТО не имели успеха.
Также "Страна" сообщала, что у Эрдогана заявили о том, что Швеция не вступит в НАТО, пока не будут выполнены требования Турции.
Ранее мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не рассматривает саммит в Мадриде как крайний срок для принятия Финляндии и Швеции в Альянс.