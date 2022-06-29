Замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украине говорят о том, что она не нужна НАТО.

"Украине говорят: "Вы не член НАТО, потому что вы нам не нужны. НАТО говорит нам, что мы ничего вам не даем", - заявил Жовква в интервью Bloomberg.

Члены Альянса направили в Украину большое количество оружия и предоставили финансовую помощь, но Альянс в целом, по словам Жовквы, не оправдал ожиданий Украины.

"Очевидно, чего мы хотим добиться. Это единогласная и громкая поддержка Украины", - заявил Жовква.

Он напомнил, что Киев запросил у НАТО оружие перед войной, бесполетную зону после ее начала и перспективу членства на всем протяжении.

"Мы не получили никакого ответа", - сказал он.

Напомним, Зеленский допустил в обращении к НАТО, что в следующем году РФ будет обстреливать не только Украину.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

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Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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