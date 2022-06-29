Навстречу западным артиллерийским системам, которые поставляются для нужд ВСУ, едут российские самоходки "Пион". Видео переброски орудий публикуют российские телеграм-каналы.

"Пион" - это гусеничная самоходная пушка калибра 203 миллиметра (то есть, больше, чем стандартный калибр НАТО). Дальность стрельбы - 47 километров.

Орудие предназначено для поражения укреплённых объектов противника в тылу и удара по ядерным пусковым установкам.

Модернизированная версия "Пиона" называется "Малка", у нее улучшенное шасси и скорость перезарядки.

На момент начала войны на вооружении у России было более 300 этих орудий (активных и на хранении), у Украины - более ста.

Как писала "Страна", Норвегия передала ВСУ 22 155-миллиметровые самоходные гаубицы М109 с боеприпасами. А США хотят передать Украине новейшее норвежское ПВО, которое будет сбивать ракеты на расстоянии 160 км.

Ранее в Генштабе объяснили, чем отличаются РСЗО MLRS и HIMARS, которые Украина получает от США.

Тем временем война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".