Генеральный штаб ВСУ разъясняет, чем отличаются системы РСЗО MLRS и HIMARS, которые поставляет Украине США.

Сообщение размещено на странице Генштаба в Facebook.

Обе американские системы в номинальном определении – обычные реактивные системы залпового огня. MLRS и HIMARS – это РСЗО, похожие на советские БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" или БМ-30 "Смерч", к названиям которых все привыкли. Но они немного отличаются как от привычных РСЗО, так и между собой.

Система MLRS (англ. Multiple Launch Rocket System) М270 на гусеничной базе БМП "Брэдли", которая имеет два отдельных пусковых контейнера и в соответствии с компоновкой ракет – разное количество, дальность и способности поражения врага. Каждый контейнер может быть снаряжен шестью или одной ракетой. Такая РСЗО является универсальной в использовании. Меньшие по классу ракеты могут иметь кассетную часть (максимальная дальность 32, 45 и 70 км). Самая мощная ракета ATACMS будет лететь до 300 километров.

Главная особенность системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – ее мобильность. М142 получила уже колесную базу, меньшую массу и такую ​​же универсальность. Набор ракет для пускового контейнера такой же как для MLRS. То есть возможен запуск одной ракеты ATACMS с дальностью 300 километров или 6 ракет с дальностью до 70 километров.

В реалиях нынешней войны, Украина будет получать обе системы – MLRS и HIMARS с ракетами для дальности до 70 км. Как уже упоминалось выше, основные отличия – это база шасси и количество пусковых контейнеров. Система MLRS на гусеничной базе с двумя контейнерами, а HIMARS – на колесной базе с одним контейнером.

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