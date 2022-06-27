США могут передать Украине передовую систему противоракетной обороны средней и большой дальности NASAMS. Об этом планируют объявить уже на этой неделе. Пишет американское издание CNN, ссылаясь на информированный источник.

На саммите лидеров G7 в Германии президент США Джо Байден уже объявил лидерам Большой семерки, что США предоставят Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы, поскольку ее война с Россией обостряется. И уже на этой неделе решение будет объявлено публично.

Речь идет о передовой системе ПВО NASAMS, способной поражать цели на расстоянии более 160 км. Это решение принято в ответ на запрос украинских властей. Также будет объявлено о дополнительной военной поддержке, в частности, еще больше артиллерийских боеприпасов и контрбатарейных радаров.

NASAMS - усовершенствованная норвежская система ПВО, производимая консорциумом американской корпорации Raytheon Technologies и норвежской группы Kongsberg. Каждая передвижная пусковая установка имеет шесть контейнеров с ракетами класса "земля-воздух" средней и большой дальности.

Напомним, что недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прогнозирует "длительную" войну в Украине. Поэтому, по его мнению, союзники Альянса должны продолжать поставлять в страну оружие.

Также мы рассказывали, что Украина за собственные средства закупила партию оружия напрямую у производителя Dynamit Nobel Defence. Всего было куплено почти 2900 переносных гранатометов RGW 90 Matador.