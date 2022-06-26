Украина за собственные средства купила почти три тысячи переносных гранатометов RGW 90 Matador
Украина за собственные средства закупила партию оружия напрямую у производителя Dynamit Nobel Defence. Всего было куплено почти 2900 переносных гранатометов RGW 90 Matador, сообщает Welt am Sonntag.
Известно, что оружие в Украину поступало двумя партиями: по 2300 и 576 единиц.
Кроме того, по информации журналистов, Киев уже заключил сделку с DND на поставку еще 5100 НТРК.
Что за RGW 90 Matador?
RGW 90 Matador это своего рода базука, способная стрелять с плеча солдата без отдачи.
Основное предназначение гранатомёта - разрушение укреплённых сооружений и уничтожение легкобронированной техники. В условиях городского боя им обычно вышибают двери или пробивают стены для входа в жилище.
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