Украина за собственные средства закупила партию оружия напрямую у производителя Dynamit Nobel Defence. Всего было куплено почти 2900 переносных гранатометов RGW 90 Matador, сообщает Welt am Sonntag.

Известно, что оружие в Украину поступало двумя партиями: по 2300 и 576 единиц.

Кроме того, по информации журналистов, Киев уже заключил сделку с DND на поставку еще 5100 НТРК.

Что за RGW 90 Matador?

RGW 90 Matador это своего рода базука, способная стрелять с плеча солдата без отдачи.

Основное предназначение гранатомёта - разрушение укреплённых сооружений и уничтожение легкобронированной техники. В условиях городского боя им обычно вышибают двери или пробивают стены для входа в жилище.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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