После победы Украины в войне с Россией НАТО готов снова рассматривать вопрос о членстве нашей страны в Альянсе.

Об этом заявил представитель НАТО на саммите в Мадриде.

"Прогресс, который мы увидели вчера с Финляндией и Швецией, очень прямо демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми. Нет усталости от расширения Североатлантического союза", - заявил он.

Однако, как считает он, "сейчас фокус украинского правительства - выиграть войну".

"И это то, что мы полностью поддерживаем. И когда Украина захочет снова поговорить о следующих шагах, мы вернемся к этому вопросу", - добавил представитель Альянса.

Также представитель НАТО рассказал, что на саммите примут решение о новом комплексном пакете помощи Украине.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая саммит, заявил, что Альянс будет продолжать оказывать беспрецедентную поддержку Украине для того, чтобы она победила в войне, которую против нее ведет РФ.

"Союзники по НАТО продолжают стоять рядом с Украиной. Мы встречаемся в ключевой момент, и наш Мадридский саммит будет саммитом трансформации. Решения, которые мы примем, будут определять нашу безопасность на десятилетия вперед", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Мадриде не будут обсуждать вопрос вступления Украины в Альянс.

Также сегодня Столтенберг заявил, что на саммите НАТО примут решение о расширении сил реагирования с 40 до 300 тысяч.