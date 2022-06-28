Стало известно содержание меморандума, подписанного Турцией, Швецией и Финляндией, который открыл скандинавским странам дорогу в НАТО.

Приводим ключевые положения документа.

1. Финляндия и Швеция полностью поддерживают Турцию в борьбе с угрозами ее национальной безопасности. В связи с этим Финляндия и Швеция не будут оказывать поддержку Отрядам народной самообороны курдов и партии сирийских курдов "Демократический союз".

2. Финляндия и Швеция самым решительным образом отвергают и осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях. Финляндия и Швеция однозначно осуждают все террористические организации, совершающие нападения на Турцию, и выражают свою глубочайшую солидарность с Турцией и семьями жертв.

3. Финляндия и Швеция подтверждают, что Рабочая партия Курдистана является запрещенной террористической организацией. Финляндия и Швеция обязуются предотвращать деятельность РПК и всех других террористических организаций и их ответвлений. Турция, Финляндия и Швеция договорились активизировать сотрудничество для предотвращения деятельности этих террористических групп, Финляндия и Швеция отвергают цели этих террористических организаций.

4. Турция, Финляндия и Швеция подтверждают, что в настоящее время между ними нет национальных эмбарго на поставки оружия. Швеция меняет свою национальную нормативно-правовую базу для экспорта вооружений в отношении союзников по НАТО.

5. Турция, Финляндия и Швеция обязуются создать совместный структурированный механизм диалога и сотрудничества на всех уровнях власти, в том числе между правоохранительными и разведывательными органами, для укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом.

6. Финляндия и Швеция будут вести борьбу с терроризмом решительно и в соответствии с положениями соответствующих документов и политики НАТО, а также предпримут все необходимые шаги для дальнейшего ужесточения внутреннего законодательства с этой целью.

7. Финляндия и Швеция оперативно и тщательно рассмотрят находящиеся на рассмотрении запросы Турции о депортации или экстрадиции подозреваемых в терроризме.

8. Финляндия и Швеция будут расследовать и пресекать любую деятельность по финансированию и вербовке РПК и всех других террористических организаций и их ответвлений, а также филиалов или вдохновленных групп или сетей, как указано в пункте 5.

9. Финляндия и Швеция обязуются поддерживать максимально возможное участие Турции и других не входящих в ЕС союзников в существующие и будущие инициативы Общей политики безопасности и обороны Евросоюза, включая участие Турции в проекте PESCO по военной мобильности.

10. Турция подтверждает свою давнюю поддержку политики открытых дверей НАТО и соглашается поддержать на Мадридском саммите 2022 года приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО.

Таким образом, финны и шведы в обмен на согласие Анкары на вступление в НАТО согласились на все ее требования.

Ранее "Страна" писала, что руководители Турции, Швеции и Финляндии готовят совместный документ по итогам прошедших в Мадриде переговоров о перспективах вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО и опасениях Анкары в связи с этим.

Также мы сообщали, что Анкара подтвердила состоявшиеся договоренности с Хельсинки и Стокгольмом по поводу членства в НАТО Финляндии и Швеции.