Канцелярия финского президента Саули Ниинистё сообщила, что Турция на саммите НАТО в Мадриде поддержит членство Финляндии и Швеции в альянсе.

В том же заявлении говорится, что конкретные шаги по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО будут согласованы союзниками в течение двух дней.

Также декларируется, что Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.

Прогресс достигнут буквально за несколько часов, поскольку еще днем глава Минобороны Турции заявлял, что его страна может не согласиться на вступление Хельсинки и Стокгольма в НАТО.

Как писала "Страна", финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что руководители Турции, Швеции и Финляндии готовят совместный документ по итогам прошедших в Мадриде переговоров о перспективах вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО и опасениях Анкары в связи с этим.

Хотя позавчера власти Турции заявили, что пока не видят конкретных шагов со стороны Швеции и Финляндии, которые побудили бы Анкару пересмотреть позицию о вступлении в НАТО этих двух скандинавских стран.