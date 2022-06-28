Германия выступает против отправки многотысячных контингентов НАТО на долгий срок в Польшу и страны Балтии, потому что это дорого.

Такую информацию сообщает издание Welt.

По его данным, при рассмотрении плана дополнительно отправить туда бригады по 3-5 тысяч солдат канцлер Олаф Шольц предложил компромисс – разместить на востоке только элементы штабной инфраструктуры, силы связи, амуницию и склады горючего.

При этом войска предлагается оставлять в родных странах с периодическим выездом на маневры в Польшу и Прибалтику.

Ранее мы писали, что Польша на саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня попросит разместить на своей территории бригадную боевую группу Альянса. Министр обороны Польши Матеуш Блащак заявил, что НАТО нуждается в укреплении восточного фланга. При этом Блащак отметил, что безопасность региона, в том числе восточного фланга Североатлантического союза, а значит и всего НАТО, сейчас является приоритетным вопросом.

Кроме того, в Белом доме сообщили, что на предстоящем саммите НАТО объявят о новом расположении войск Альянса в Европе. Также там примут стратегию, в которой Россия будет указана как "наиболее серьезная и немедленная угроза".