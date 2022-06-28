Германия и Франция на саммите НАТО будут настаивать на сохранении Основополагающего акта Россия - НАТО 1997 года, хотя его не упомянут в итоговом заявлении.

Об этом пишет Die Welt.

По данным издания, восточноевропейские страны настаивают, что от документа необходимо избавиться, Германия и Франция выступают с противоположной позиции.

Германия, Франция и Италия также выступили за более мягкие формулировки о Китае. В то время как США и Британия хотят открыто заявить, что Китай представляет риски безопасности из-за "проецирования власти экономическими средствами".

Китай будет упомянут в заявлении как "вызов нашей безопасности, интересам и ценностям", пишет Welt.

Ранее "Страна" сообщала, что Турция, Швеция и Финляндия готовят документ о переговорах по поводу вступления скандинавских стран в НАТО. Финское издание Helsingin Sanomat сообщает, что руководители Турции, Швеции и Финляндии готовят совместный документ по итогам прошедших в Мадриде переговоров о перспективах вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО и опасениях Анкары в связи с этим.

Хотя позавчера власти Турции заявили, что пока не видят конкретных шагов со стороны Швеции и Финляндии, которые побудили бы Анкару пересмотреть позицию о вступлении в НАТО этих двух скандинавских стран.