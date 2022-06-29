29 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл на саммит Альянса в Мадрид и сделал несколько заявлений.

Он подтвердил, что РФ в новой Стратегической концепции будет названа главной угрозой безопасности НАТО. Сама концепция "станет чертежом, как привести Альянс в будущий более конкурентный и опасный мир и как обеспечить в нем безопасность НАТО и почти миллиарда его граждан".

Также, по его словам, расширение сил реагирования НАТО с 40 до 300 тысяч произойдет в следующем году. Решение примут на саммите. Эти силы будут оплачиваться и организованы своими странами НАТО, они будут размещены в своих странах, но будут предназначены для обороны конкретных территорий. Кроме того, будет проведено размещение большого количества тяжелого вооружения и снаряжения, а также складов на этих территориях.

Также он прокомментировал вступление Финляндии и Швеции в Альянс, что вчера поддержала Турция. Столтенберг заявил, что процесс приема этих стран в НАТО идет беспрецедентно быстро. Дата их присоединения зависит от ратификации протокола о вступлении.

Ранее сообщалось, что накануне открытия саммита НАТО "Роскосмос" показал спутниковые снимки "центров принятия решений".

Также мы писали, что на саммите НАТО в Мадриде не будут обсуждать вопрос вступления Украины в Альянс.