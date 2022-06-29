Лидеры НАТО на саммите в Мадриде утвердили пакет помощи Украине, включающий ускорение поставок нелетального вооружения, усиление киберзащиты и модернизацию оборонной промышленности.

Ранее лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года. В декларации саммита Россию назвали "самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса".

Также страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс.

Ранее в НАТО заявили о готовности обсуждать вопрос вступления Украины в Альянс после победы в войне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО примут решение о расширении сил реагирования с 40 до 300 тысяч.

Тем временем война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".