Германия предоставит Украине грант на миллиард евро, который пойдет на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время войны.

Об этом сообщает Минфин.

Деньги будут направлены через механизм административного счета МВФ.

Соответствующее соглашение подписали главы Минфина двух стран Сергей Марченко и Кристиан Линднер.

"Мы надеемся получить деньги уже в ближайшее время. Этот грант чрезвычайно весомый вклад для поддержки нашего государства в это непростое время. Мы высоко ценим помощь от правительства Федеративной Республики Германия", - заявил при подписании Марченко.

Отметим, что всего с начала войны Украина получила от Германии долгосрочное льготное кредитование общим объемом 300 млн евро для финансирования госбюджета.

Ранее Марченко заявлял, что госбюджет Украины на две трети финансируется за счет кредитов и грантовой помощи.

При этом в Раде предлагают Зеленскому и Кабмину начать переговоры с кредиторами о списании внешнего долга Украины.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.