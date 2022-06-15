Спад украинской экономики в мае замедлился в сравнении с мартом и составил примерно 35-40%. Это происходит благодаря регионам, где не ведутся активные боевые действия.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Украины Сергей Николайчук, передает "Интерфакс-Украина".

"По оценкам НБУ, в марте ВВП упал на 44%, а в мае падение сократилось до 35-40%", – заявил Николайчук.

В то же время, замглавы Нацбанка отметил, что для оценки ВВП сейчас можно полагаться только на косвенные данные.

Говоря об инфляции, которая по итогам мая в годовом исчислении достигла 18%, Николайчук отметил, что она во многом определяется нарушением цепочек снабжения и проблемами с логистикой. Он обратил внимание, что инфляция наиболее высока в южных областях Украины, которые частично оккупированы, тогда как в западных регионах она самая низкая и, по сути, очень близка к уровню инфляции в соседних странах.

Замглавы НБУ оценил инфляционные ожидания населения на уровне около 20%. По его словам, это был один из аргументов повышения учетной ставки с 10% сразу до 25%, чтобы обеспечить положительные реальные ставки и снизить инфляционное давление.

Ранее глава налогового комитета Данил Гетманцев заявил, что падение экономики Украины будет более сильным, чем в обложенной санкциями России.

По данным Всемирного банка, экономика Украины в 2022 году из-за войны снизится на 45%.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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