Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 29 июня по итогам первого дня саммита альянса в Мадриде провел брифинг. На нем он сделал несколько важных заявлений.

По словам генсека, страны Азиатско-Тихоокеанского региона - Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия - впервые приняли участие в саммите НАТО для обсуждения "китайской угрозы".

"Партнеры Азиатско-Тихоокеанского региона - Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия - впервые приняли участие в саммите НАТО. Китай наращивает свои военные силы, включая ядерное оружие, угрожая соседям и Тайваню", - добавил он.

Также он заявил, что НАТО пока согласовала только модель создания сил реагирования численностью 300 тысяч человек, однако страны альянса еще должны "наполнить" эту модель.

"Мы согласовали новую модель и структуру НАТО, ее рамки и принципы. И потом союзники должны будут сделать свой вклад в эту модель", - сказал он.

По словам Столтенберга, большинство сил будут "домашнего базирования".

"Мы планируем сделать это к следующему году", - уточнил он.

Также он сообщил, что НАТО пока не готова давать Грузии никаких обещаний о сроках вступления в Альянс.

Ранее "Страна" писала, что, по словам Столтенберга, НАТО давно начала готовиться к противостоянию с Россией - еще в 2014 году.

Также мы сообщали, что на саммите в Мадриде лидеры НАТО утвердили новую Стратегическую концепцию альянса, в которой говорится, что Россия является "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности альянса".