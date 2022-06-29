НАТО давно начала готовиться к противостоянию с Россией - еще в 2014 году.

Об этом заявил 29 июня на пресс-конференции по итогам второго дня саммита альянса в Мадриде генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса и НАТО начала вкладывать больше денег в оборону", - сказал он.

Он также утверждал, что Запад "пытался говорить с Россией" до начала "специальной военной операции", но "она решила продолжать реализовывать свои планы".

Как писала "Страна", на саммите в Мадриде в среду лидеры НАТО утвердили новую Стратегическую концепцию альянса, в которой говорится, что Россия является "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности альянса". Столтенберг еще в начале разработки этого документа в 2020 году заявлял, что в нем Россия больше не будет называться "стратегическим партнером", а будет названа угрозой или вызовом безопасности НАТО.

Также мы рассказывали о заявлении Столтенберга, что война РФ в Украине когда-нибудь закончится за столом переговоров, но это должно произойти на условиях Киева.