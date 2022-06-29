Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война РФ в Украине когда-нибудь закончится за столом переговоров, но это должно произойти на условиях Киева.

"Я думаю также очень ясно, что союзники готовятся к долгой войне. Войны непредсказуемы, но мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе", - заявил Столтенберг на пресс-конференции.

По его словам, НАТО сейчас сосредоточен на поддержке Украины.

"Сейчас мы сосредоточены на поддержке Украины. Эта война, как и большинство других войн, когда-нибудь закончится за столом переговоров. Но важно, чтобы Украина смогла договориться на своих условиях. И поэтому мы знаем, что существует очень тесная связь между тем, чего они могут добиться за столом переговоров, и их силой на поле боя", - заявил генсек НАТО.

Напомним, на саммите НАТО принята стратегия до 2030 года. Ядерные силы остаются наивысшей гарантией безопасности Альянса. Также мы сообщали, о чем говорится в Декларации саммита НАТО в Мадриде.

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