СБУ задержала в Киеве гендиректора авиакомпании, чья фирма арендовала у Внутренних войск десять военно-транспортных вертолетов и с 2002 года сдавала их в субаренду в Африке. Речь о моделях Ми-8МТ и Ми-8МТВ.

О задержании сообщает пресс-служба СБУ.

С введением военного положения вертолеты нужно было вернуть Нацгвардии, но компания этого не сделала, продолжая зарабатывать на коммерческих рейсах.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст.114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности других виновных лиц и возвращению вертолетов в собственность государства.

Напомним, прокуратура задержала чиновника, который за деньги оставил пограничника при штабе вместо отправки на фронт.

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