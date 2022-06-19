В пятницу в Кропивницком полицейские из Департамента стратегических расследований задержали известного украинского вора в законе Армена Хачатряна по кличке Армен Хохол. 44-летнему криминальному авторитету объявили подозрение по "воровской" статье Уголовного кодекса Украины - 255-1 установление или распространение преступного влияния и создание организованного преступного сообщества.

По ней вору грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований полиции Украины.

Армен Хачатрян по кличке "Армен Хохол" известен тем, что его "короновал" в Москве в мае 2011 года старейший российский вор в законе Дед Хасан. Армен Хохол практически сразу занял нишу "смотрящего" по центральной Украине.

А своей вотчиной вор сделал Кропивницкий. В этом городе вор Армен Хохол практически в ручном режиме управлял заключенными в Кропивницком следственном изоляторе через поставленных им лично "смотрящих".

Помимо этого, вор поставил своих смотрящих во всех колониях Кировоградской, Винницкой и Черкасской области.

Армен Хохол считался в криминальном мире Украины так называемым "независимым" вором в законе. То есть непосредственно не входил ни в один из основных воровских кланов Украины. На самом деле Армен Хачатрян по кличке Хохол пользовался большой поддержкой соседей из "днепровского" воровского клана, возглавляемого вором по кличке Умка.

А также вел с "днепровскими" обширный общий криминальный бизнес. Главные интересы кировоградского вора - крышевание трафика наркотиков через область, вымогательство, квартирные кражи, автомобильные угоны. Также вору "капала" прибыль из контролируемых им тюрем и колоний.

Также кировоградский вор в законе Армен Хохол до последнего времени поддерживал тесные связи с влиятельными российскими ворами. Что давало ему важный статус и возможность вести самостоятельную "политику" в криминальном мире Украины.

В мае 2021 года Армен Хачатрян попал в санкционный список СНБО Украины. Ему также вручили подозрение в создании преступной группировки. Но после того, как на суде в Кропивницком ему определили меру пресечения в виде домашнего ареста, 19 мая 2021 года вор сбежал и был объявлен в розыск.

Сейчас вора в законе поместили в Кропивницкий следственный изолятор. Но по информации Страны, скоро его должны перевезти в Киев - полицейские опасаются, что пребывая в СИЗО в Кропивницком, которое вор долго контролировал, может дать возможность влиять на ход следствия.

Скриншот: Telegram/Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції

Ранее "Страна" писала, что в Одессе задержали несколько криминальных авторитетов, которых в СБУ подозревают в работе на Россию.

Также мы рассказывали, что в Ивано-Франковской области задержали "вора в законе", который работал с оккупантами.