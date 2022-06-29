Новая Стратегическая концепция НАТО до 2030 года, принятая на саммите в Мадриде, предусматривает, что ядерные силы остаются наивысшей гарантией безопасности Альянса и союзников.

Об этом говорится в коммюнике НАТО.

"Стратегические ядерные силы Североатлантического Альянса, особенно Соединенных Штатов, являются высшей гарантией безопасности НАТО. Независимые стратегические ядерные силы Соединенного Королевства и Франции играют собственную сдерживающую роль и вносят значительный вклад в общую безопасность Североатлантического Альянса", - говорится в сообщении.

В Стратегической концепции 2022 года подтверждается, что самой высокой гарантией безопасности союзников являются стратегические ядерные силы Альянса. "Пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным союзом", - говорится в принятом решении.

В то же время НАТО считает, что обстоятельства, при которых Альянсу, возможно, придется применить ядерное оружие, крайне маловероятны.

Напомним, 20 июня главнокомандующий ВВС Германии призвал НАТО быть готовым к применению ядерного оружия.

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