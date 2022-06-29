Лидеры НАТО на саммите, который проходит в Мадриде, одобрили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года.

Об этом идет речь в коммюнике саммита НАТО.

В ней Россия названа "наиболее серьезной и прямой угрозой" безопасности.

Также в коммюнике саммита НАТО заявляется, что "Китай бросает вызов нашим интересам, безопасности и ценностям и стремится подорвать международный порядок, основанный на правилах".

Справка. Стратегическая концепция обновляется примерно раз в десять лет и является вторым по важности документом НАТО. Он подтверждает ценности Североатлантического союза, дает коллективную оценку вызовов безопасности и направляет политическую и военную деятельность НАТО. Предыдущая версия была принята на саммите Альянса в Лиссабоне в 2010 году.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что РФ в новой Стратегической концепции будет названа главной угрозой безопасности.

Он также заявил, что сегодня примут решение о расширении сил реагирования с 40 до 300 тысяч.

Вместе с тем, вчера "Роскосмос" опубликовал в соцсетях спутниковые снимки места проведения саммита, а также Белого дома, Пентагона, резиденций премьера Британии и канцлера Германии, Елисейского дворца и штаб-квартиры НАТО с их точными координатами. Там заявили, что это и есть западные "центры принятия решений", по которым РФ грозила нанести удары.

Также сообщалось, что на саммите говорили о членстве Украины в НАТО и заявили о готовности обсуждать этот вопрос после победы в войне.