МИД РФ опубликовал новый список граждан США, против которых Москва в качестве ответных мер вводит персональные санкции.

В список из 25 человек вошли супруга и дочь президента США - Джилл и Эшли Байден, а также сенаторы - участники группы "Макфол-Ермак", которые занимаются разработкой рекомендаций относительно санкций против РФ.

В "стоп-лист" попали члены Сената, профессора, юристы и бывшие дипломаты.

Полный список - на фото.

Напомним, Белый дом работает над новым пакетом санкции против России.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено пятнадцать, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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