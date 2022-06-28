Москва ввела ответные персональные санкции против 25 американцев. Среди них жена и дочь Байдена
МИД РФ опубликовал новый список граждан США, против которых Москва в качестве ответных мер вводит персональные санкции.
В список из 25 человек вошли супруга и дочь президента США - Джилл и Эшли Байден, а также сенаторы - участники группы "Макфол-Ермак", которые занимаются разработкой рекомендаций относительно санкций против РФ.
В "стоп-лист" попали члены Сената, профессора, юристы и бывшие дипломаты.
Полный список - на фото.
Напомним, Белый дом работает над новым пакетом санкции против России.
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