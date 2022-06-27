Стали известны подробности о санкциях, которые собираются ввести против России США и которые обсуждались сегодня на саммите лидеров G7.

Так, вскоре президент США Джо Байден объявит о повышении пошлин на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Белый дом.

По данным Белого дома, "Большая семерка" опубликует заявление о поддержке Украины, которое будет включать важные новые санкционные обязательства для дальнейшего усиления экономических мер против России.

"США объединили более 30 союзников и партнеров по всему миру, чтобы возложить на Россию огромные расходы, и возглавляемая США коалиция продолжит усиливать давление на Путина. За несколько месяцев экспорт США в Россию, включая критически важные технологические ресурсы, необходимые Путину для содержания его вооруженных сил, сократился примерно на 97%. Импорт в Россию товаров со всего мира может упасть на 40%. Заводы по всей России борются за поддержание производства. ВВП России, вероятно, сократится двузначными числами, инфляция поднимется до более чем 20%. Россия изо всех сил пытается произвести платежи по облигациям, но впервые за более чем столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу", - сказано в пресс-релизе.

Вашингтон заявил, что его меры будут и впредь истощать критически важные компоненты путинского военно-промышленного комплекса, не давать золотовалютным резервам центрального банка поддерживать больную экономику, лишать Путина ресурсов, необходимых ему для ведения войны, а также "привлекать клептократию к ответу за ее злодеяния".

"Эффективность наших мер со временем будет только возрастать, что еще больше изолирует Россию от мировой экономики", - заверили в администрации.

США в координации с "Большой семеркой" пообещали санкции в отношении сотен физических и юридических лиц, которые добавятся к более чем 1000 уже наложенным санкциям, и примут меры к уклонистам от санкций, нацелившись на компании в нескольких странах, которые добавятся к более чем 300 юридическим лицам.

Среди прочего будут введены следующие меры.

Меры против российского военного производства и цепочек поставок. Лидеры "Большой семерки" согласуют и расширят адресные санкции, чтобы еще больше ограничить доступ России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям. Госдеп и Министерство финансов США "будут агрессивно атаковать российские цепочки поставок продукции оборонного назначения", вводя блокирующие санкции в отношении крупных государственных оборонных предприятий, в дополнение к оборонным исследовательским организациям и десяткам других юридических и физических лиц, связанных с обороной, и ограничивать способность России заменять военную технику, которую он уже потерял во время войны с Украиной.

Использование пошлин на российские товары в помощь Украине. Ранее в этом году лидеры G7 обязались лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования, который гарантировал низкие тарифные ставки для российских товаров, продаваемых по всему миру. Президент Байден будет добиваться разрешения использовать доходы, полученные от новых пошлин на российские товары, для помощи Украине и обеспечения того, чтобы Россия оплатила расходы на войну. Президент Байден также объявит, что США введут более высокие тарифные ставки на более чем 570 групп российских товаров на сумму примерно 2,3 миллиарда долларов. Эти меры ограничат способность России получать экономическую выгоду от продаж на рынок США и тщательно продуманы таким образом, чтобы возлагать издержки на РФ при минимизации затрат для американских потребителей.

Ограничение участия России в мировом рынке и дальнейшее пресечение попыток уклонения от санкций. Лидеры G7 полны решимости ограничить доходы России, в том числе от золота, второго по величине экспорта России после энергоресурсов. Минфин США выпустит постановление о запрете ввоза нового золота в США, что предотвратит участие России в рынке золота. Вашингтон введет блокирующие санкции против лиц, связанных с пособничеством России в уклонении от уплаты налогов, выпустит предупреждение для финансовых учреждений, чтобы помочь в обнаружении потенциальных нарушений экспортного контроля.

Возложение ответственности на тех, кто виновен в нарушениях прав человека, краже украинского зерна или иному незаконному извлечению прибыли из войны и военных преступлениях. США введут блокирующие санкции в отношении частных военных компаний, действующих в Украине, российских воинских частей, которые причастны к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права в Украине, а также назначенных Россией высокопоставленных должностных лиц в оккупированных городах. Вашингтон наложит визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц за нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины или подавление инакомыслия в России.

Ранее "Страна" сообщала, что лидеры G7 пообещали изучить варианты использования российских активов для помощи Украине.

Между тем Турция заявила, что не желает вводить санкции против РФ.