Отступление РФ с острова Змеиный, о которой вчера сообщила и украинская и российская стороны, не окажет влияния на морскую блокаду черноморской акватории Украины.

Об этом пишет американский "Институт изучения войны".

Оставление Змеиного "ослабит давление у побережья Украины за счет вывода с острова российских систем ПВО и противокорабельных ракет".

Однако само по себе отступление не положит конец морской блокаде.

"Российские силы имеют доступ к наземным противокорабельным системам в Крыму и на западе Херсонской области, которые по-прежнему могут нацеливаться на украинские грузы", - говорится в отчете организации.

Также Россия сможет использовать для продолжения блокады корабли Черноморского флота, добавляют военные эксперты.

Напомним, вчера Россия официально заявила, что уходит с острова Змеиный, который был захвачен в первые дни войны.

Украина заявляет, что выбила россиян с острова постоянными ударами, а Москва говорит, что ее войска ушли в качестве "жеста доброй воли".

Что произошло на самом деле - разбиралась "Страна" в отдельном материале.