Создавать украинский форпост на Змеином "слишком рано", несмотря на уход с него российских войск.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Южного командования ВСУ Наталья Гуменюк, сообщает CNN.

Хотя украинские военные видели, как российские войска эвакуировались на скоростных катерах, необходимо провести расследование возможных "оставленных диверсионных инструментов", прежде чем претендовать на остров, объяснила Гуменюк.

"Наши войска еще не высадились на остров", — добавила она, уточнив, что пока неясно, полностью ли были выведены российские войска.

"Как только они поняли, что все их системы (ЗРК и РЛС) стали нашей целью и больше не могут им служить, они поняли, что должны свернуть свой аванпост и уйти", — сказала Гуменюк.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что ВСУ планируют взять физический контроль над островом Змеиный после того, как оттуда ушли россияне.

При том что российское военное командование объяснило свой уход с острова "жестом доброй воли".

А что происходило на самом деле на острове Змеиный, разбиралась "Страна".

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