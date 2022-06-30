ВСУ планируют взять физический контроль над островом Змеиный после того, как оттуда ушли россияне
ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Сегодня, по его словам, Украина контролирует остров с помощью оружия: дальнобойной артиллерии, ракетных войск и авиации.
Напомним, россияне покинули остров Змеиный после операции ВСУ. Главнокомандующий Валерий Залужный показал видео удара по острову. Также мы сообщали, что в Москве бегство с острова назвали "жестом доброй воли", а мы разбирались, что произошло на самом деле.
Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.
Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробности событий за 29 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".