Германия начала обучать ВСУ работе с РСЗО Mars, которые поставят в Украину
Германия начала обучение ВСУ работе с ракетно-залповыми установками Mars, о поставках которых стало известно на днях.
Об этом заявил представитель минобороны ФРГ Арно Колац.
"Что касается ракетной артиллерии, установок Mars, которые мы будем поставлять, началась подготовка личного состава", - сообщил он.
Всего планируется передать три таких РСЗО.
Mars - это лицензионная копия американской установки M270, которая уже поставляется в Украину. В ней есть и немецкие доработки: другие системы наведения, увеличенные габариты. Также установлено ограничение на использование кассетных снарядов.
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