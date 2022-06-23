Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Берлин передаст Киеву новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T SLS, которого даже еще нет на вооружении Бундесвера.

Об этом он заявил в интервью "Укринформу".

По его словам, украинская сторона работает с Германией над поставками в короткой и среднесрочной перспективе.

"Я надеюсь на поддержку со стороны Берлина в закупке последующих 10 стационарных систем ПВО IRIS-T, которые считаются одними из самых крутых в мире и в течение следующих лет могут обеспечить безопасное небо над Украиной", - сказал Мельник.

Он добавил, что Киеву удалось преодолеть "безумное политическое сопротивление" и добиться с компанией Diehl Defence заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 миллионов евро, причем за средства немецкого правительства. Мельник поблагодарил за это канцлера Олафа Шольца.

Ранее "Страна" сообщала, что Германия опубликовала список вооружений для отправки в Украину. В него входят 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T, РСЗО Mars и еще целый ряд вооружений.

Также мы приводили заверения посла ФРГ о том, что Германия передаст Украине свои гаубицы в ближайшие дни.