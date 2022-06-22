Посол Украины в Германии Андрей Мельник собирается извиниться за то, что назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".

Об этом сообщает Bild.

"Это заявление, о котором я потом, конечно, пожалел. Я лично извинюсь перед ним", - заявил посол Украины в Германии.

Также Мельник добавил, что его заявление было дипломатически неуместным и оскорбило многих людей не только в Германии.

Bild пишет, что после высказываний дипломата какой-то мясник отправил в посольство Украины в Берлине пять разных видов ливерной колбасы.

Напомним, Мельник назвал Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания главы немецкого правительства ехать в Украину после отказа Зеленского принимать Штайнмайера.

Между тем еще полтора месяца назад, вскоре после оскорбления немецкого лидера, Мельник заявлял, что не хочет извиняться перед канцлером ФРГ Шольцем за "обиженную ливерную колбасу".

"Речь идет не об извинениях, а о правильной политике в наши дни", - сказал тогда Мельник.

Между тем Шольц заверял, что не обиделся на слова посла Мельника о колбасе.