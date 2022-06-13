Германию покидает больше украинских беженцев, чем прибывает в саму ФРГ. Это происходит потому, что многие украинцы не чувствуют себя комфортно в Германии, поэтому стремятся вернуться в Украину, несмотря на войну. Об этом заявил изданию Bild посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

"Большинство украинцев возвращаются, причем давно. Из этой страны уезжает больше людей, чем приезжает к вам. Германии следует задуматься, почему так много украинцев не хотят здесь оставаться", – сказал посол.

Отметим, что впервые за последний месяц число выезжающих из Украины превысило число въезжающих. До этого с момента освобождения Киевской области и до начала лета беженцы активно возвращались домой.

Ранее "Страна" писала о том, что в МВД ожидают, что в Украину не вернутся 1,5 миллиона беженцев. Согласно статистике мировых конфликтов, примерно 20% беженцев навсегда уезжают из страны, где произошел конфликт. Из Украины уже выехали 7 млн человек.

Также мы рассказывали о том, как в Польше заявили, что стране нужны миллиарды евро для содержания беженцев из Украины.