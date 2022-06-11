Впервые за последний месяц число выезжающих из Украины превысило число въезжающих.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Пока разница всего в несколько сотен человек, отмечают в ведомстве: 10 июня выехали более 38 тысяч, прибыли ровно 38 тысяч (из них 34 тысячи – украинцы).

Ранее отмечалось, что после 9 мая поток на въезд через западную границу Украины стабильно превышал очередь на выезд.

В целом с начала войны в Польшу въехало из Украины 3,976 млн человек, а обратно въехало 1,993 млн. По последним данным ООН, только в Европе по меньшей мере 4,8 миллиона выходцев из Украины стали беженцами из-за войны.

Ранее мы писали, что по данным агентства ООН по делам беженцев, более 7 млн человек покинули Украину с начала войны. Опубликованные Организацией объединенных наций (ООН) цифры показывают, что с 24 февраля было зарегистрировано в общей сложности 7 023 559 пересечений границы украинцами.

"Страна" поговорила с украинцами, которые из-за войны вынуждены были покинуть свой дом, и узнала, как европейцы воспринимают беженцев, что думают о российско-украинской войне и какой прием оказывают украинцам за рубежом.

Напомним, война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.