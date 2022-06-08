В Берлине украинка возмущена существованием кафе "Россия", а также тем, что его хозяйка - из Украины.

В сети появилось видео, на котором демонстрируется ресторан "Россия" в столице Германии. Вывеска заведения покрашена характерно в цвета флага РФ.

"Какой ужас, как можно было поставить кафе "Россия" в Берлине. Какой кошмар...", - говорит автор видео.

На вопрос о том, не хочет ли хозяйка заведения поменять его название, женщина ответила отрицательно и заявила, что выступает за "дружбу между Россией и Украины".

"Несколько месяцев назад Россия была такой же нормальной страной. Мы не собираемся менять брендовое название в связи с ситуацией. Мы повесили флаг, что мы поддерживаем дружбу между странами. В свободной стране я имею право вешать здесь что хочу. А вы не имеете прав на моей территории создавать конфликт", - сказала хозяйка кафе.

Ранее писали, что в столице Польши Варшаве посетительница хлебного магазина набросилась на украинку, которая работает там продавщицей. Судя по видео, покупательница посчитала, что украинка посоветовала ей не тот хлеб.

Напомним, по данным агентства ООН по делам беженцев, более 7 млн человек покинули Украину с начала войны.