В столице Польши Варшаве посетительница хлебного магазина набросилась на украинку, которая работает там продавщицей. Судя по видео, покупательница посчитала, что украинка посоветовала ей не правильный хлеб. Об этом пишет русскоязычное издание с новостями о Польше The Warsaw.

По информации издания ситуация произошла в пятницу, 27 мая, видео выложил в социальные сети местный блогер. На видео можно услышать, как клиентка говорит, что продавщица из Украины советует ей не тот хлеб. Гражданка Украины начала защищаться. В этот момент женщина перед прилавком начала вести себя агрессивно.

В своей речи полька использовала нецензурную лексику: "Вон из моей страны! Бл**ь, старая шл**а. Вон в свою страну!"

Напомним, что более 6,7 млн беженцев с Украины прибыли в соседние страны за три месяца с начала войны по данным ООН. Больше всего беженцев прибыло в соседнюю Польшу - 3,5 млн. Также примерно по одному миллиону пребывают в Румынии и России, а еще 665 тысяч разместили в Венгрии.

Также недавно "Страна" рассказывала, что с 1 июня ужесточаются правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок по Польше.