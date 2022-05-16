Берлинский стоматолог и его украинская подруга, используя поддельные документы, смогли продать в Берлине недвижимость, принадлежащую России, на миллионы евро.

Об этом пишет Der Spiegel.

70-летний стоматолог с большой практикой стал выдавать себя за представителя администрации президента РФ.

Помогли ему в этом поддельные доверенности, которые ему помогла оформить его украинская подруга Елена.

Благодаря махинациям стоматолог продал территорию в 17 000 м2 на старом аэродроме в берлинском Карлхорсте, и три пустующих полуразрушенных жилых дома, в которых ранее размещались советские офицерские общежития. Цена недвижимости - 13,5 миллионов евро.

После ряда успешных сделок мошенники решили продать пустующее здание "Аэрофлота" на бульваре Унтер-ден-Линден (самый центр Берлина). На этом этапе российское посольство обратилось в земельную прокуратуру.

Имущество арестовали, деньги от его реализации заморозили.

Правоохранители считают, что имеет место обычный криминал, а не политика.

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