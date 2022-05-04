Немедленно принять анонсированное ранее соглашение о запрете на поставки российской нефти сегодня не получится. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Также стало известно, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских санкций предлагает запретить продавать или передавать гражданам и юрлицам РФ недвижимость на территории Евросоюза, передает Bloomberg.

Предложение Европейской комиссии предусматривает прекращение сделок с недвижимостью с российскими гражданами, резидентами и юридическими лицами, запрещая продажу или передачу, прямо или косвенно, "прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории Союза, или доли в коллективных инвестиционных предприятиях, обеспечивающих подверженность такого недвижимого имущества", - говорится в юридическом тексте.

"То есть, дома и квартиры в ЕС россияне уже купить не смогут. Спрос (и цены) на недвижимость в Турции и в Дубае теперь взлетят ещё сильнее", - прокомментировал новость телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, что в среду, 4 мая, ЕС собирается ввести самые жесткие санкции против России, включая поэтапное нефтяное эмбарго, поскольку Украина подверглась новым массированным бомбардировкам со стороны России. Также Евросоюз может ввести санкции против главы РПЦ патриарха Кирилла.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.