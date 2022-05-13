В Ницце арестовали четверых украинцев, которые заняли виллу, принадлежащую россиянам. Полицейских вызвал друг владельцев, находящихся в настоящее время в России. Именно он обнаружил присутствие подозреваемых на вилле.

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Владелец виллы предупреждён о ситуации и пытается вернуться во Францию. Сообщается, что на виллу не распространяются международные санкции в отношении российских олигархов и их имущества.

Как сообщает BFMTV ,украинцы сменили замок на входе в помещение и утверждают, что знают владельца помещения и заняли виллу из-за войны в Украине.

Ведется расследование.

Ранее итальянскую виллу Соловьева забросали красной краской, а на воротах написали, что он убийца.

Также мы писали, как в Италии арестовали недвижимость российского олигарха Алишера Усманова и ведущего Владимира Соловьева.

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.