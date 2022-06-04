В польском городе Нацпольск украинец с иностранцем напали с ножом на двух украинок, одна впоследствии скончалась.

Об этом сообщает tvn24.

Мотивы преступления пока непонятны. Соседи услышали крики и вызвали полицию.

Оказалось, что девушки снимают в Польше жилье с начала войны в Украине. В тот день к их дому подъехала машина, в ней был еще один украинец и иностранец, чье гражданство не называется.

Они зашли в дом, где кроме украинок в тот момент были еще и двое детей возрастом 2,5 года и пять месяцев, напали на девушек, ранив их ножом и скрылись. Одна из девушек 29 лет скончалась.

Нападавшие через несколько километров на автомобиле попали в аварию и слетели в кювет, после чего пытались убежать пешком.

Но их задержали. Иностранец был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Второй пострадавшей девушке сделали операцию и борются за ее жизнь.

Ранее мы публиковали видео, как в Польше местная жительница набросилась на украинку с матами.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.