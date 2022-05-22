Двое неизвестных застрелили офицера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сайяда Ходаи в столице Ирана Тегеране.

Об этом сообщает местное агентство IRNA, пишет портал EADaily.

По данным агентства, в офицера выстрелили пять раз перед его домом в центре города. Нападавшие были на мотоциклах, они сейчас находятся в розыске.

Иранские власти сообщили, что военный участвовал в операциях против "Исламского государства" на территории Сирии и Ирака.

В агентстве добавили, что КСИР назвал этот инцидент "актом терроризма".

Ранее мы писали, что в МИД Ирана туманно опровергли информацию об убийстве важного командира КСИР. Инцидент произошел в 2020 году. Телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на иракские источники, что один из командиров КСИР Муслим Шахдан погиб при атаке беспилотников.

Позже журналисты рассказали, что Муслим Шахдан погиб в районе погранперехода Аль-Каим на сирийско-иракской границе. Вместе с Шахданом были убиты трое его телохранителей.

Также "Страна" сообщала, что под Тель-Авивом палестинец расстрелял пятерых израильтян.