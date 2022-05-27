В США писательницу и автора эссе "Как убить мужа" Нэнси Крэмптон-Брофи признали виновной в убийстве мужа. Преступление она совершила в 2017 году, а эссе написала за 6 лет до этого.

Об этом сообщает Daily Beast.

Коллегия присяжных округа Малтнома, штат Орегон, единогласно признали 71-летнюю женщину виновной в убийстве ее мужа Дэниела Брофи в июне 2017 года. Он получил два пулевых ранения в Кулинарном институте Орегона, где работал.

Сперва полиция не подозревала Крэмптон-Брофи в убийстве, но со временем стали появляться улики не в ее пользу, в частности, записи с камер видеонаблюдения и данные с ее компьютера о поиске неотслеживаемого оружия.

Сама женщина свою вину отрицает. Мотивом могла стать страховая выплата в 1,5 миллиона долларов.

Семья тратила более 1000 долларов на различные полисы страхования жизни, даже когда не могла выплатить ипотеку. А после убийства мужа писательница звонила в полицию с просьбой дать ей документ для страховой компании о том, что она не подозреваемая.

Окончательный приговор Нэнси Брофи будет вынесен 13 июня. Писательнице грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного.

"Я провожу много времени, думая об убийстве и, следовательно, о полицейском процессе. В конце концов, если убийство должно освободить меня, я точно не хочу проводить время в тюрьме. И позвольте мне четко сказать для протокола: я не люблю комбинезоны, а оранжевый - не мой цвет", - писала Нэнси в своем пророческом эссе, опубликованном в 2011 году.

Напомним, что на днях техасский ученик застрелил всех своих жертв в одном кабинете школы. Подробности массового убийства в США.