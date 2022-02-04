Следователи обнаружили тело пропавшей Мисс "Кузбасс" Сапожковой в лесополосе в новой Москве. Муж сознался в ее убийстве.

Об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского СК Юлия Иванова.

В январе 2022 года муж Сапожковой обратился в правоохранительные органы и сообщил, что в августе 2021 года его супруга уехала в неизвестном направлении. По его словам, жена выходит с ним на связь через соцсети и находится за пределами страны на отдыхе.

"Следствием было установлено, что женщина не пересекала границу России. Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе, обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания", - сообщает Иванова.

Убийство произошло после ссоры.

Щербинский районный суд Москвы арестовал до 25 марта мужа Ксении Сапожковой Александра Попова по подозрению в убийстве. Мужчина сам заявил в полицию о ее пропаже, сообщив, что супруга улетела в Дубай и не выходит на связь.

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