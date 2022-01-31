Модель Челси Крист, которая в 2019 году завоевала титул Мисс США, спрыгнула с небоскреба в Нью-Йорке. Правоохранительные органы сообщили, что это было самоубийство, однако мотивы девушки неизвестны.

Материал об этой трагедии опубликовало издание "The New York Post" со ссылкой на собственные источники в полиции.

Тело 30-летней девушки нашли утром 30 января рядом с 60-этажным небоскребом, где находились ее апартаменты.

По словам источников последний раз Крист видели на 29 этаже, хотя сама умершая проживала на 9. "The New York Post" пишет, что в доме была найдена предсмертная записка девушки, в которой говорилось, что все свое имущество она хочет оставить своей матери, бывшей участнице конкурса красоты, которая была коронована как миссис Северная Каролина в 2002 году. Источники добавили, что в записке не указан мотив действий Крист.

"Мы опустошены и глубоко опечалены, сообщая вам о кончине нашей любимой Челси. Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру ее красотой и силой", – отметила семья погибшей.

Перед совершением этого шага, Крист опубликовала в своем Instagram пост со словами: "Пусть этот день принесет вам покой".

Челси Крист победила в конкурсе Мисс Северная Каролина а затем получила корону Мисс США-2019. Кроме того, девушка получила юридическое образование и работала репортером ExtraTV.

Напомним, 2 ноября 2021 года в городе Льеж 28-летнюю оперную певицу Эллу Петниченко насмерть сбил автомобиль, когда девушка переходила дорогу. Накануне гибели студентка Королевской консерватории должна была выступать в Париже на престижном конкурсе.

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