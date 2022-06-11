Немецкая система ПВО IRIS-T осенью поможет прикрыть Киев, а через 3-4 года обезопасит другие города и важные объекты Украины от ракетных ударов.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью НВ.

По его словам, производство системы для Украины завершится в конце лета, потом пройдет обучение, а поставка IRIS-T состоится в октябре.

"Система IRIS-T - единственное, за что я поблагодарил и канцлера, и правительство за последние месяцы. Эта система самая крутая в мире. Ее можно сравнить с американским Patriot. Это немецкий продукт. Прорыв в том, что это первое оружие не старого образца, а новейшего", - сказал посол.

Мельник также заявил, что в данном случае долгие сроки поставок оправданны, так как систему для Украины только производят.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.