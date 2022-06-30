Минобороны России подтверждает вывод войск РФ с острова Змеиный. В заявлении россиян указано, что это "шаг доброй воли".

"Сегодня в качестве шага доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", - говорится в сообщении.

"Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории", - заявили в Минобороны РФ.

Телеграм-канал "Политика Страны" пишет, что "конечно, это не "жест доброй воли", как об этом говорят в Минобороны РФ.

"Российские войска оттуда вывели после того, как остров оказался под прицельным огнём украинских войск. Судя по всему - после поставок американских РСЗО Himars, а также противокорабельных ракет "Гарпун" (они могут доставать до острова и блокировать подход к нему судов).

В таких условиях российские войска, вероятно, сочли бессмысленным дальнейшее пребывание на острове, на котором они защититься от обстрелов не могли.

Другой вопрос - что будет дальше? Смогут ли на острове высадиться и закрепиться украинские войска? Либо россияне будет держать его под огневым контролем и остров на время войны останется "ничейной территорией"?" - говорится в сообщении.

Напомним, что украинское командование также заявляет, что россияне вывели свои войска после массированных ударов ВСУ по их позициям на острове.

27 июня ВСУ сообщили о 10 попаданиях по захваченному оккупантами Змеиному.

26 июня украинские военные подтверждали, что на острове Змеиный опять ведутся активные боевые действия.

Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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