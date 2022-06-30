В четверг, 30 июня, украинское командование сообщило об отходе россиян с острова Змеиный после атаки украинцев.

Об этом сообщают в оперкомандовании "Юг".

"В течение ночи в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров", - говорится в сообщении.

Сейчас на Змеином пожар и звуки взрывов. Российская сторона отхода со Змеиного не подтверждала.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также подтверждает отход россиян с острова Змеиный.

Напомним, российские войска захватили остров в первый день вторжения.

После этого украинские силы не раз наносили по Змеиному удары, чтобы уничтожить российскую технику.

На днях сообщалось, что на острове опять ведутся активные боевые действия.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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