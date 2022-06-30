Украинские защитники освободили село Потемкино в Херсонской области после "успешного" наступления.

Об этом сообщают Вооруженные силы Украины на своей страницы в Facebook.

"Село Потемкино Херсонской области под контролем ВСУ. Военнослужащие 60 ОПБР провели успешное наступление, в ходе которого отбили несколько контратак врага, уничтожили БМП и танки, а также "поймали" одного "Тигра", - заявили ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинская армия освободила более 20 населенных пунктов под Херсоном.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

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