Украинские военные освободили ещё один поселок под Харьковом. Видео
92-я бригада Вооруженных сил Украины освободила село Молодовая вблизи Старого Салтова, восточнее Харькова.
Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
В сводке Генштаба ВСУ информации об освобождении Молодовой не было.
Ранее мы писали, что в Минобороны призвали не публиковать данных о том, как украинская армия входит в населенные пункты, пока они там не закрепятся.
Также "Страна" сообщала, что украинская армия освободила село Заводье под Изюмом.
Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.
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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.