ВМС России приказали разместить мины у черноморских портов Украины, пишет The Guardian со ссылкой на данные разведки США.

Разведка утверждает, что операция является "частью российской блокады экспорта зерна, которая грозит спровоцировать глобальный голод"

Там заявляют, что ВМФ России получил приказ поставить мины в портах Одессы и Очакова и уже заминировал реку Днепр в рамках блокады экспорта украинского зерна и отсечению Украины от побережья Черного моря.

"Россия отрицает установку мин вокруг портов Черного моря и опровергает обвинения в адрес Киева, заявляя, что вместо этого украинцы заминировали свои собственные порты", - пишет издание.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с Лиз Трасс заявил, что если в Стамбуле будет достигнуто соглашение по ситуации с украинским зерном, то будут созданы центр управления и "безопасная зона за пределами территориальных вод Украины".

Но лишь при условии, если все стороны достигнут согласия.

Напомним, в Турции рассказали о схеме с "безопасной зоной" по вывозу зерна из украинских портов. Также мы сообщали, что по заявлению МИД, Турция не позволит доставлять в страну похищенное РФ зерно.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.